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Samsung Galaxy S10: з'явилася нова інформація та дата презентації
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У мережі з'явилися чергові чутки про прийдешній флагманський смартфон Samsung Galaxy S10. Як з'ясувалося, новий практично безрамковий дизайн з отвором в екрані під фронтальну камеру стане не єдиним важливим нововведенням, яке запас гігант для ювілейної моделі.
Смартфони Samsung вже давно підтримують функцію швидкої зарядки, але вона поступається рішенням конкурентів. Наприклад, OPPO RX17 Pro від блоку на 50 Вт повністю заряджається приблизно за 40 хвилин, а OnePlus 6T McLaren Edition за 20 хвилин набирає 50%. За словами відомого інсайдера Ice Universe, з виходом десятої "галактики" 15-ватна зарядка піде в історію, а її місце займе значно швидша технологія.
І ще: З'явились офіційні фото смартфона Samsung Galaxy S10: це щось з чимось
Ще одна зміна пов'язана з камерою. Раніше стало відомо, що Samsung розробляє власний нічний режим зйомки під назвою Bright Night. Працювати він буде по аналогії з функцією Night Sight в Pixel 3. Крім того, в майбутніх флагманах з'явиться новий спосіб запуску камери, доступний у Galaxy A8s. Для швидкого відкриття програми камери досить буде свайпнути по екрану від вирізу, як це показано нижче:
Також з'явилася інформація, що презентація лінійки Galaxy S10 відбудеться 20 лютого – за кілька днів до початку Mobile World Congress 2019. У продаж смартфони надійдуть 8 березня.
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