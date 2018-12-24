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У китайських шефів на кухні з'явивився механічний асистент: відеофакт

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Асистент кухарів - фото 1
Асистент кухарів / eater

Китайське видання China Xinhua News на своїй сторінці у Twitter показало незвичайного робота, який швидко і енергійно нарізає тісто, перетворюючи його у локшину.

Так, вперше робота на ім'я Noodblebot ще в 2012 році показало видання CNN. За інформацією видання, він нарізає локшину особливого виду, звану "дао сяо МІАН" або "локшину, нарізану ножем".

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Noodblebot дешевий, нескладний, і, на думку деяких власників ресторанів, насправді працює "краще, ніж люди кухаря".

Традиційно шеф-кухар готує і замішує тісто на основі пшениці вручну, потім тримає тісто в одній руці і ріже іншою. Робот працює так само, але він набагато швидший і точніший. Noodlebot може нарізати 150 шматочків локшини на хвилину і може бути запрограмований на нарізку локшини різної ширини і довжини.

Творець Noodblebot спроектував робота таким чином, щоб він виглядав як персонаж знаменитого японського шоу 1960 року під назвою "Ультрамен" на прохання свого сина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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