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В Японії відкрилося кафе з працівниками-роботами
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Компанія SoftBank відкрила в Японії кафе Pepper Parlor, де людей поряд зі звичайним персоналом обслуговують співробітники-роботи. Машини приймають замовлення і спілкуються з відвідувачами. До цього в такому ж форматі запускали готель, але звідти звільнили половину роботів.
У Pepper Parlor працюють роботи Softbank трьох видів: людиноподібний Pepper, а також робот-танцюрист Nao і робот-прибиральник Whiz. У компанії пояснили, що за допомогою кафе хочуть дізнатися більше про взаємодію людей з роботами, щоб удосконалити технологію. Судячи з усього, люди в закладі SoftBank відповідатимуть за найскладніше – приготування їжі. Причиною цього стали обмежені можливості Pepper: роботи не здатні справлятися зі складними завданнями.
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До цього такі пристрої вже розміщували в лікарнях, аеропортах і музеях, однак вони всюди виконували розважальні функції. У 2015 році в Японії запустили готель з іншими роботами, проте через кілька років половину з них звільнили, тому що вони не справлялися із завданнями. У 2018 році робота Pepper розмістили в продуктовому магазині в Шотландії. Однак через тиждень власники вирішили від нього позбавитися через занадто обмежені можливості.
Примітно, що у Японії вже багато років існує проблема старіючого населення. Через це у багатьох індустріях не вистачає низькокваліфікованих фахівців. І через те, що уряд країни не хоче компенсувати процес масовою міграцією, місцеві компанії розробляють роботів для виконання цієї роботи.
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