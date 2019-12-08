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Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор

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Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор - фото 1

Компанія Sony запатентувала портативний пристрій для відеоігор. Заявка з'явилася в бюро по патентах і товарних знаків США.

Пристрій зовні дуже нагадує консоль. Гаджет прямокутної форми, на одній стороні розміщений екран і стандартна хрестовина з чотирма кнопками управління. Ще дві кнопки розташовані на тильній стороні девайса.

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У гаджет вбудований триосевий гіроскоп, пульсометр і сканер відбитків пальців. Він має карту пам'яті, яка допомагає відтворювати гри через "хмару" з комп'ютера або приставки.

У комплекті з консоллю повинна бути док-станція, яка допомагає транслювати ігри, музику або фільми з ПК на сам пристрій. Компанія Sony не коментує призначення девайса або терміни його виходу на ринок.

Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор - фото 372928

Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор - фото 372929

Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор - фото 372931

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Джерело: letsgodigital
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