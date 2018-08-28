В Японії тестують безпілотники зі справжніми пасажирами

У японській столиці, місті Токіо компанії Hinomaru Traffic і ZMP почали тестування безпілотного таксі. При цьому тести проходять з реальними пасажирами.

Як зазначається, зараз таксопарки в Токіо часто стикаються з проблемою дефіциту водіїв через зростання попиту на такі послуги з боку місцевих жителів і туристів. Ситуація значно загостриться під час проведення в 2020 році в Японії літніх Олімпійський і Паралімпійських ігор, уважають в Hinomaru Traffic і ZMP, стверджуючи, що безпілотні авто дозволять частково вирішити цю проблему.

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Під час тестування безпілотне таксі буде виконувати вісім рейсів на день між діловим районом Отематі та кварталом Раппонгі – бізнес-центром Токіо. Протяжність маршруту складає 5,4 кілометра, а вартість однієї поїздки – 1500 єн (близько 13 доларів США). Оплата здійснюється по завершенню поїздки за допомогою спеціального додатка для смартфона.

Безпілотні авто побудовані на базі мінівена від Toyota / mainichi

На момент тестування в кожній з безпілотних машин, побудованих на базі мінівена Toyota, про всяк випадок буде присутній водій.

"Ґрунтуючись на результатах цього експерименту, ми будемо прагнути розширити зону пересування та покращити обслуговування. Дякуємо вам за постійну підтримку", – заявили в Hinomaru Traffic.

Завершення тестування заплановане на 8 вересня 2018 року, після чого компанії запустять інший експериментальний маршрут – між центром Токіо та аеропортом Ханеда. Кінцевою метою Hinomaru Traffic є створення синдикату з місцевим таксопарком з метою просування технологій безпілотних авто в маси та їх здешевлення.

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