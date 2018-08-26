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В Японії створять комітет з літаючого дорожнього транспорту

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Літаючі авто - фото 1
Літаючі авто / techtoday

В Японії створять комітет з літаючого дорожнього транспорту, який впродовж 10 років повинен буде розробити і ввести в дію правила для літаючих автомобілів.

До комітету увійшла 21 компанія, серед яких європейський концерн Airbus, американський Boeing, а також Toyota, NEC, Cartivator, ANA Holdings, Japan Airlines і Uber Technologies. За інформацією видання, перше засідання ради з літаючого транспорту заплановано на 29 серпня 2018 року.

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Відзначається, що в липні 2018 року уряд Японії оголосив про серйозний намір розвивати громадський літаючий транспорт, а саме автомобілі, здатні пересуватися по дорогах загального користування і виконувати польоти на невеликій висоті. Перші польоти таких машин в країні заплановані на 2020 рік.

Літаючі машини у Японії - фото 272087
Літаючі машини у Японії

У перший час літаючі автомобілі планується використовувати під час стихійних лих, а також для переміщення між населеними пунктами в разі пошкодження доріг, що допоможе прискорити розробку нормативної бази для літаючих автомобілів.

В Японії вважають, що використання літаючих автомобілів, а також аеротаксі дозволить істотно скоротити кількість пробок на дорогах і прискорити пасажироперевезення.

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Джерело: bloomberg
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