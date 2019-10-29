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В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри

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Концепт Nano Cellulose Vehicle - фото 1
Концепт Nano Cellulose Vehicle / carscoops

В рамках автосалону в Токіо дебютував концепт Nano Cellulose Vehicle з кузовом з екологічно чистого матеріалу. Він став результатом багаторічних досліджень фахівців, які вивчають можливості використання нановолокон целюлози в автомобільній промисловості.

У проєкті, організованому у 2016 році Міністерством навколишнього середовища Японії, задіяно два десятки університетів, дослідницьких інститутів і компаній автомобільної галузі.

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В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри - фото 364602

Нановолокна целюлози були отримані з рослин і перероблених сільськогосподарських відходів. З цього матеріалу були виготовлені елементи несучого кузова, а також зовнішні панелі, включаючи двері, дах і капот. Використання CNF дозволило вдвічі знизити масу кузова концепту.

Спорткупе має компактні розміри, а доступ у двомісний салон забезпечують двері-крила. Для обробки салону NCV використовуються дерево і інші екологічно чисті матеріали. Дизайн інтер'єру виконаний в стилі японського мінімалізму. У рух купе приводить силовий агрегат на водневих паливних елементах.

В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри - фото 364604
В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри - фото 364603
В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри - фото 364600
В Японії створили спорткар з целюлози: ефектні кадри - фото 364601

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Джерело: carscoops
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