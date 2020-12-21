В Японії створили шоколад зі смаком різних епох

Винахідливі японці люблять експериментувати з незвичайними смаками шоколаду. Нещодавно вони поклалися на фантазію робота у цьому питанні.

Фахівці з японської компанії NEC Corporation вирішили використовувати нейромережі в кулінарному мистецтві. Вони запрограмували спеціального робота так, щоб він зміг приготувати шоколад, викликає асоціації з різними історичними епохами.

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Щоб витівка вдалася, штучний інтелект вивчав газетні замітки з різних епох, потім вибирав найпоширеніші в цих статтях слова і інтерпретував їх через смакові рецептори. Наприклад, коли в матеріалах фігурували слова "розвиток" або "зростання", смак виходив солодшим, а якщо мова йшла про тривогу або занепокоєння, гірким.

"Нам вдалося створити шоколад зі смаком пілотованої посадки на Місяць, а також зі смаком економічного міхура, що виник в Японії в другій половині вісімдесятих", – розповіли представники NEC Corporation.

В Японії новинки надійдуть у продаж вже сьогодні, 21 грудня. Так, жителі Країни висхідного сонця зможуть спробувати шоколад зі смаком першої пілотованої посадки на Місяць в 1969 році або зі смаком ситуації ринкової бульбашки в Японії 80-х років.

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