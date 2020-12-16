Чи дійсно гаряча їжа корисніша за холодну

Багато дорослих людей нехтують порадою частіше їсти гарячу їжу і харчуються в основному холодною. Однак чи є різниця між гарячою і холодною їжею?

Так, гаряча їжа не тільки смачніша за холодну, але і корисніша – вона краще перетравлюється. Дослідники, які вивчають, як прискорити розщеплення їжі, виявили, що травна система чутлива до різних температур.

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Холодна їжа змушує травну систему працювати старанніше, щоб розщеплювати і поглинати поживні речовини. Оскільки холодну їжу складніше перетравлювати, то у людини можуть виникнути ускладнення на кшталт здуття живота або газів. У гарячій їжі поживні речовини вже частково розщеплені. Приготування на пару, запікання і інша обробка продукту високими температурами запускає процес розщеплення корисних хімічних і поживних речовин ще до того, як вони потраплять в організм.

Крім цього, люди зазвичай повільніше їдять гарячу їжу, що також корисно для травної системи. Коли їжа надходить в організм повільно, залишається більше часу для засвоєння поживних речовин. Також вчені прийшли до висновку, що смакове сприйняття поліпшується при підвищенні температури їжі.

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