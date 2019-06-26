В Японії створили робота-качку, який допомагатиме фермерам

Японський інженер Nissan розробив робота-качку під назвою The Aigamo. Як зазначається, винахід буде корисний фермерам, які вирощують рис.

Впродовж століть фермери використовували качок для боротьби з бур'янами на рисових полях в Азії. Крім того, птиці знищували комах, а їхній послід служив добривом. На сьогодні ця практика вже не так сильно поширена.

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"Робот-качка більше схожа на робот-пилосос, ніж на птицю. Замість лап у неї – два обертових гвинти, які піднімають грунт з дна і не дають бур'янам прорости. Також рух гвинтів насичує воду", – йдеться в повідомленні.



Робот важить півтора кілограма і орієнтується в просторі за допомогою GPS. Розробник пристрою не повідомляє про плани запуску масового виробництва. Поки невідомо, наскільки використання такого робота є ефективне.

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