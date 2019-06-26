Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

В Японії створили робота-качку, який допомагатиме фермерам

  • 23
Робот-качка The Aigamo - фото 1
Робот-качка The Aigamo

Японський інженер Nissan розробив робота-качку під назвою The Aigamo. Як зазначається, винахід буде корисний фермерам, які вирощують рис.

Впродовж століть фермери використовували качок для боротьби з бур'янами на рисових полях в Азії. Крім того, птиці знищували комах, а їхній послід служив добривом. На сьогодні ця практика вже не так сильно поширена.

Це цікаво: Понад тисяча конячок під капотом: трактор установив рекорд швидкості

"Робот-качка більше схожа на робот-пилосос, ніж на птицю. Замість лап у неї – два обертових гвинти, які піднімають грунт з дна і не дають бур'янам прорости. Також рух гвинтів насичує воду", – йдеться в повідомленні.

Робот важить півтора кілограма і орієнтується в просторі за допомогою GPS. Розробник пристрою не повідомляє про плани запуску масового виробництва. Поки невідомо, наскільки використання такого робота є ефективне.

Читайте також: Дизайнерів Apple потролили терткою для сиру: відео

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • Вчора, 12:14
  • 553
Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
  • 24 червня, 11:59
  • 922
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 537
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології