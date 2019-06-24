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Дизайнерів Apple потролили терткою для сиру: відео

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Дизайнерів Apple потролили теркою для сиру - фото 1
Дизайнерів Apple потролили теркою для сиру / bestwi

На початку червня Apple провела грандіозну презентацію WWDC 2019, на якій крім нових версій операційних систем був представлений комп'ютер Mac Pro з дуже спірним дизайном у вигляді тертки.

Глядачі порівняли дизайнерське рішення Apple з дорогою терткою для сиру, оскільки вартість комп'ютера на старті становила 5999 доларів і в топовій версії досягала понад 50 тисяч доларів. Така неймовірно висока ціна разом з химерним дизайном породила багато мемів, що висміюють творіння Apple.

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Блогер Вінстон Мой задався зворотною ідеєю – він створив тертку з таким же дизайном, як у Mac Pro, а також перевірив, наскільки добре вона буде натирати сир. Хлопець записав відеоролик з процесом проектування і її випилювання з цільного шматка металу.

У результаті виявилося, що натирати сир на такій дорогій тертці абсолютно незручно – через те, що отвори занадто великі, потрібно докласти багато зусиль, крім того, сир часто застряє всередині. Але такій конструкції блогер знайшов краще застосування – використовувати як мильницю.

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Джерело: youtube
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