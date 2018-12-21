На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
- 41
Наближається Новий рік 2019, а з ним й важливе запитання для всіх представниць прекрасної статі: який макіяж зробити? Спеціально для вас – добірки фото, рекомендації, покрокові майстер-класи ідеального новорічного макіяжу.
Яким буде макіяж на Новий рік – з таким настроєм ви і зустрінете свято. Новорічний макіяж 2019 не має бути занадто помітним і занадто яскравим, тож вибирайте більш спокійні відтінки, які наближені до природної колірної тональності. Чудово підійдуть зелені, коричневі, а також жовті кольори. Зауважте, модний мейкап має бути легким, але глибоким, насиченим.
Тон (база, основа)
Багато хто вважає, що Свиня – тварина брудна і нечистоплотна, але з цим можна посперечатися. Адже навіть валяння в калюжі – це свого роду косметичні процедури. Тому перш ніж хапатися за тональний засіб, гарненько очистіть і зволожіть шкіру обличчя. За кілька днів до години "Х" зробіть пілінг, щоб перед зустріччю Нового 2019 року виглядати посвіжілою і відпочилою. Хоча виспатися теж не завадить.
Отож, поки у шкіру вбирається крем, визначтеся з видом макіяжу. Якщо ви хочете спробувати щось новеньке, зверніть увагу на макіяж в техніці стробінг або дрейпінг, а якщо віддаєте перевагу перевіреній класиці, спокійно починайте робити улюблений нюд.
Дрейпінг – один із способів зробити обличчя більш фактурним, але за допомогою рум'ян. Стробінг, у свою чергу, розставляє необхідні акценти в макіяжі за допомогою сяючого хайлайтера.
Брови
Один із трендів 2019 року – це брови, зачесані догори. Пам'ятайте, що таке оформлення підійде не кожному. Виконати його можна за допомогою спеціального воску або фіксуючого спрею. Найбільш безпрограшний варіант – тіні і кольоровий віск. Пам'ятаючи про загальну тенденцію – природність, важливо вибирати натуральні відтінки, перед тим, як намалювати брови. Неакуратне нанесення макіяжу може зіпсувати навіть ідеальну форму брів.
Макіяж брів олівцем
- починати наносити штрихи потрібно біля вигину. Так простіше визначитися з натиском і інтенсивністю, а також, перевірити відповідність обраного відтінку, подальшого нанесення штрихів від зовнішнього куточка до внутрішнього;
- для тонких світлих брів доречно легке нанесення олівця на шкіру;
- розтушувати нанесені штрихи пензликом, за необхідності видалити зайві.
Макіяж брів тінями
- пензликом наносять лінію по нижньому контуру росту волосся;
- легкими рухами зафарбувати центральну і верхню лінію брови;
- надати форму зламу (загострити, округлити або вирівняти);
- для густих брів – акцентувати на центральній частині брови;
- для тонких брів – рівномірно розтушувати тіні і розчесати волоски.
Губи
Помада з атласним покриттям, яке дає відблиск тільки при певному освітленні, – загальний фаворит новорічного макіяжу губ. У неї є кілька плюсів: крім того, що вона виглядає ефектно і природно, вона ще й не пересушує губи. А до того ж – перетворює денний макіяж на вечірній за лічені хвилини.
Як зробити ідеальний макіяж губ:
- очищаємо губи за допомогою скрабу;
- наносимо живильний бальзам;
- наносимо тональний крем;
- припудрюємо губи;
- олівцем малюємо контур губ;
- заштриховуємо краї губ;
- розподіляємо колір ватною паличкою;
- за допомогою пензлика заповнюємо губи помадою;
- припудрюємо губи;
- наносимо фінішний шар помади.
Рум'яна (хайлайтер)
Будьте обережні під час використання рум'ян: беріть на пензлик зовсім небагато продукту і дуже ретельно розтушовуйте. Багато дівчат помилково використовують рум'яну смужками для виділення скул. Будь-який візажист скаже, що це непрофесійно і виглядає досить безглуздо. Для цих цілей існують спеціальні пудри-коректори.
Накладаючи рум'яна, усміхніться і нанесіть їх на щоку ближче до скроні. Для святкового випадку можна використовувати рум'яну з шимером (блиском), щоб обличчя вийшло сяючим. На перенісся і виступаючу частину скули нанесіть трохи хайлайтера, ще трішки покладіть на підборіддя і на ямочку над губою. Це додасть шкірі здоровий вигляд, а на фотографіях ви будете виглядати, як з обкладинки глянцю. Але намагайтеся не переборщити з блиском, виберіть щось одне: або рум'яна з шимером, або хайлайтер.
Як правильно наносити рум'яна?
Хайлайтер
Хайлайтери, шимери або люмінайзери – це продукти, в основному, світлі і надають шкірі тільки сяйво, не маючи при цьому особливого яскраво вираженого кольору. Виробники рідко чітко обмежуються однією назвою продукту, а випускають щось середнє між шимером і бронзером, шимером і люмінайзером.
Новорічний макіяж 2019 під колір очей
Карі очі
Макіяж на Новий рік для карих очей можна зробити в східному стилі, такий образ вийде яскравим і красивим. Основною особливістю є чітко окреслені брови і створення мигдалеподібної форми очей. Для східних стрілок нам знадобиться підводка чорного кольору (можна взяти темно-коричневу), ідеально підійдуть перламутрові тіні. Чудовим колірним рішенням для такого мейку будуть золотисті, малахітові і сріблясті тони.
У східному макіяжі рум'яна повинні бути яскравими, але щоб образ не вийшов дуже насиченим, вибирайте теракотові або персикові. Завершує образ помада вишневого або коралового відтінку.
Зелені очі
Нанесіть коричневі тіні на все рухоме віко і розтушуйте їх по складці, набравши на пухнастий пензлик трохи бордових тіней. Перехід у глибокий червоний робить макіяж виразним і більш цікавим в порівнянні з розтушовуванням бежевим відтінком. У внутрішній куточок і в центр нижньої повіки додайте блискучі золоті тіні для закінченого варіанту вечірнього макіяжу.
Зеленим очам дуже підходить модний тренд на червоні стрілки. Ви можете намалювати їх не тільки підводкою, але і тінями за допомогою вологого пензля. Головне, для початку намалюйте чорну стрілку трохи ширше, ніж зазвичай. А потім, відступивши від нижньої межі стрілки 1-2 мм, проведіть тонку червону лінію. Так червоний відтінок не буде створювати ілюзію втомлених очей.
Блакитні очі
Перш за все, щоб зробити гарний вечірній святковий макіяж для блакитних очей, потрібно правильно вибрати колірну гамму. Під час вибору тіней фахівці рекомендують враховувати колір очей і тон шкіри. Крім того, макіяж для блакитнооких блондинок і брюнеток теж істотно відрізняється. Блакитні очі прекрасно поєднуються з тінями ніжно-рожевого, золотистого, сріблястого та фіолетового кольору. Ця палітра, а також смарагдовий і блакитний колір, в принципі, підходять для дівчат будь-якого типу зовнішності – і брюнеткам, і блондинкам, і рудоволосим красуням.
Сірі очі
Спочатку чорним, темно-сірим або темно-синім олівцем промалюйте довгі вигнуті стрілки, які візуально підтягнуть куточки очей до скронь. Обережно нанесіть на око рожеві тіні, добре растушуйте краї. Далі промалюйте складку фіолетовим або синім тоном, і також розтушуйте, намагайтеся не заходити за уявну вертикаль, яка проходить через центр ока.
Підведіть очі чорнильними тінями, нанесіть їх навколо стрілки; підкресліть краї рожевих тіней за допомогою хайлайтера або білого перламутру, розтушуйте. Акуратно нанесіть на повіку шимер або блискітки, можна використовувати стрази.
Повний новорічний образ у фото
Це цікаво: Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
-
19:12Чим не варто закушувати спиртні напої на Новий рік
-
19:00День зимового сонцестояння 2018: традиції, прикмети і заборони 22 грудня
-
18:55Кім Кардашян показала раритетне фото своєї бабусі
-
18:43Facebook працює над власною криптовалютою
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
18:11Учені з'ясували, чому дарувати приємніше, ніж отримувати подарунки
-
17:54Роналду випустив свою гру для смартфонів
-
17:43Beyonce поділилася рідкісними кадрами близнят Румі та Сера
-
17:23У NASA показали найяскравішу комету року
-
17:14Американець побудував турбореактивний Smart
-
16:51Мішель Обама вразила публіку сміливим образом
-
16:44Медики розповіли, як розпізнати симптоми грипу
-
16:23Продюсер: дивіться новий трейлер української комедії
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
16:00Експерти визначили кращу горілку на смак
-
15:57У мережі з'явилося перше фото нового смартфона OnePlus
-
15:45У Британії підрахували вартість різдвяного наряду Меган Маркл
-
15:2560-річна жінка поплавала у компанії китів-убивць: відео
-
15:11У мережі обговорюють нову незвичну обкладинку Playboy
-
14:50Схід і Захід: у київському метро з'явився потужний арт-об'єкт
-
14:41Українські пожежні зняли веселий новорічний кліп
-
14:33Найкращі вірші на Різдво Христове і Коляду 2019 для дітей
-
14:21П'ять продуктів для ідеальної шкіри
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
14:15Гід по стилю: корисні поради для бороданів
-
12:15Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
10:15Головну ялинку України визнали найкращою в Європі
-
07:34Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні
- 20 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
-
10:19Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня
- 19 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 7 серія – дивитися онлайн 19-12-2018
-
17:25ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
- 18 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 6 серія – дивитися онлайн 18-12-2018
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото