Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео

Наближається Новий рік 2019, а з ним й важливе запитання для всіх представниць прекрасної статі: який макіяж зробити? Спеціально для вас – добірки фото, рекомендації, покрокові майстер-класи ідеального новорічного макіяжу.

Яким буде макіяж на Новий рік – з таким настроєм ви і зустрінете свято. Новорічний макіяж 2019 не має бути занадто помітним і занадто яскравим, тож вибирайте більш спокійні відтінки, які наближені до природної колірної тональності. Чудово підійдуть зелені, коричневі, а також жовті кольори. Зауважте, модний мейкап має бути легким, але глибоким, насиченим.

Тон (база, основа)

Багато хто вважає, що Свиня – тварина брудна і нечистоплотна, але з цим можна посперечатися. Адже навіть валяння в калюжі – це свого роду косметичні процедури. Тому перш ніж хапатися за тональний засіб, гарненько очистіть і зволожіть шкіру обличчя. За кілька днів до години "Х" зробіть пілінг, щоб перед зустріччю Нового 2019 року виглядати посвіжілою і відпочилою. Хоча виспатися теж не завадить.

Отож, поки у шкіру вбирається крем, визначтеся з видом макіяжу. Якщо ви хочете спробувати щось новеньке, зверніть увагу на макіяж в техніці стробінг або дрейпінг, а якщо віддаєте перевагу перевіреній класиці, спокійно починайте робити улюблений нюд.

Дрейпінг – один із способів зробити обличчя більш фактурним, але за допомогою рум'ян. Стробінг, у свою чергу, розставляє необхідні акценти в макіяжі за допомогою сяючого хайлайтера.

Брови

Один із трендів 2019 року – це брови, зачесані догори. Пам'ятайте, що таке оформлення підійде не кожному. Виконати його можна за допомогою спеціального воску або фіксуючого спрею. Найбільш безпрограшний варіант – тіні і кольоровий віск. Пам'ятаючи про загальну тенденцію – природність, важливо вибирати натуральні відтінки, перед тим, як намалювати брови. Неакуратне нанесення макіяжу може зіпсувати навіть ідеальну форму брів.

Макіяж брів олівцем

починати наносити штрихи потрібно біля вигину. Так простіше визначитися з натиском і інтенсивністю, а також, перевірити відповідність обраного відтінку, подальшого нанесення штрихів від зовнішнього куточка до внутрішнього;

для тонких світлих брів доречно легке нанесення олівця на шкіру;

розтушувати нанесені штрихи пензликом, за необхідності видалити зайві.

Як створити ідеальні брови

Макіяж брів тінями

пензликом наносять лінію по нижньому контуру росту волосся;

легкими рухами зафарбувати центральну і верхню лінію брови;

надати форму зламу (загострити, округлити або вирівняти);

для густих брів – акцентувати на центральній частині брови;

для тонких брів – рівномірно розтушувати тіні і розчесати волоски.

Губи

Помада з атласним покриттям, яке дає відблиск тільки при певному освітленні, – загальний фаворит новорічного макіяжу губ. У неї є кілька плюсів: крім того, що вона виглядає ефектно і природно, вона ще й не пересушує губи. А до того ж – перетворює денний макіяж на вечірній за лічені хвилини.

Як зробити ідеальний макіяж губ:

очищаємо губи за допомогою скрабу; наносимо живильний бальзам; наносимо тональний крем; припудрюємо губи; олівцем малюємо контур губ; заштриховуємо краї губ; розподіляємо колір ватною паличкою; за допомогою пензлика заповнюємо губи помадою; припудрюємо губи; наносимо фінішний шар помади.

Рум'яна (хайлайтер)

Будьте обережні під час використання рум'ян: беріть на пензлик зовсім небагато продукту і дуже ретельно розтушовуйте. Багато дівчат помилково використовують рум'яну смужками для виділення скул. Будь-який візажист скаже, що це непрофесійно і виглядає досить безглуздо. Для цих цілей існують спеціальні пудри-коректори.

Накладаючи рум'яна, усміхніться і нанесіть їх на щоку ближче до скроні. Для святкового випадку можна використовувати рум'яну з шимером (блиском), щоб обличчя вийшло сяючим. На перенісся і виступаючу частину скули нанесіть трохи хайлайтера, ще трішки покладіть на підборіддя і на ямочку над губою. Це додасть шкірі здоровий вигляд, а на фотографіях ви будете виглядати, як з обкладинки глянцю. Але намагайтеся не переборщити з блиском, виберіть щось одне: або рум'яна з шимером, або хайлайтер.

Як правильно наносити рум'яна?

Макіяж на Новий рік 2019

Хайлайтер

Хайлайтери, шимери або люмінайзери – це продукти, в основному, світлі і надають шкірі тільки сяйво, не маючи при цьому особливого яскраво вираженого кольору. Виробники рідко чітко обмежуються однією назвою продукту, а випускають щось середнє між шимером і бронзером, шимером і люмінайзером.

Новорічний макіяж 2019 під колір очей

Карі очі

Макіяж на Новий рік для карих очей можна зробити в східному стилі, такий образ вийде яскравим і красивим. Основною особливістю є чітко окреслені брови і створення мигдалеподібної форми очей. Для східних стрілок нам знадобиться підводка чорного кольору (можна взяти темно-коричневу), ідеально підійдуть перламутрові тіні. Чудовим колірним рішенням для такого мейку будуть золотисті, малахітові і сріблясті тони.

Новорічний макіяж під карі очі

У східному макіяжі рум'яна повинні бути яскравими, але щоб образ не вийшов дуже насиченим, вибирайте теракотові або персикові. Завершує образ помада вишневого або коралового відтінку.

Зелені очі

Нанесіть коричневі тіні на все рухоме віко і розтушуйте їх по складці, набравши на пухнастий пензлик трохи бордових тіней. Перехід у глибокий червоний робить макіяж виразним і більш цікавим в порівнянні з розтушовуванням бежевим відтінком. У внутрішній куточок і в центр нижньої повіки додайте блискучі золоті тіні для закінченого варіанту вечірнього макіяжу.

Новорічний макіяж під зелені очі

Зеленим очам дуже підходить модний тренд на червоні стрілки. Ви можете намалювати їх не тільки підводкою, але і тінями за допомогою вологого пензля. Головне, для початку намалюйте чорну стрілку трохи ширше, ніж зазвичай. А потім, відступивши від нижньої межі стрілки 1-2 мм, проведіть тонку червону лінію. Так червоний відтінок не буде створювати ілюзію втомлених очей.

Блакитні очі

Перш за все, щоб зробити гарний вечірній святковий макіяж для блакитних очей, потрібно правильно вибрати колірну гамму. Під час вибору тіней фахівці рекомендують враховувати колір очей і тон шкіри. Крім того, макіяж для блакитнооких блондинок і брюнеток теж істотно відрізняється. Блакитні очі прекрасно поєднуються з тінями ніжно-рожевого, золотистого, сріблястого та фіолетового кольору. Ця палітра, а також смарагдовий і блакитний колір, в принципі, підходять для дівчат будь-якого типу зовнішності – і брюнеткам, і блондинкам, і рудоволосим красуням.

Новорічний макіяж під блакитні очі

Сірі очі

Спочатку чорним, темно-сірим або темно-синім олівцем промалюйте довгі вигнуті стрілки, які візуально підтягнуть куточки очей до скронь. Обережно нанесіть на око рожеві тіні, добре растушуйте краї. Далі промалюйте складку фіолетовим або синім тоном, і також розтушуйте, намагайтеся не заходити за уявну вертикаль, яка проходить через центр ока.

Новорічний макіяж під сірі очі

Підведіть очі чорнильними тінями, нанесіть їх навколо стрілки; підкресліть краї рожевих тіней за допомогою хайлайтера або білого перламутру, розтушуйте. Акуратно нанесіть на повіку шимер або блискітки, можна використовувати стрази.

Повний новорічний образ у фото

Ніжний макіяж на Новий рік 2019

Яскравий новорічний макіяж

Як зробити макіяж на Новий рік 2019

Гарний новорічний макіяж

Макіяж 2019

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