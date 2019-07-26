В Японії створили камеру, яка за кілометр визначає номер автомобіля

Компанія Fujifilm розробила камеру спостереження SX800 з 40-кратним оптичним зумом, яка розроблена для забезпечення безпеки на міжнародних кордонах і великих комерційних об'єктах. Камера оснащена вбудованим об'єктивом з фокусною відстанню у 35 мм, еквівалентним від 20 до 800 мм.

У сукупності Fujifilm каже, що це дає камері SX800 повну еквівалентну фокусну відстань 1000 мм, що достатньо для фокусування на номерному знаку автомобіля на відстані 1 км.

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На ринку вже були споживчі камери з підтримкою більшого збільшення, ніж ця: наприклад, Nikon P1000 має об'єктив з 125-кратним збільшенням, еквівалентний 3000-міліметровому зуму. Але різниця тут полягає в тому, що Fujifilm оснастила свою комерційну камеру безпеки низкою функцій.

Вона має швидкий автофокус, який може фокусуватися всього за 0,3 секунди, оптичну стабілізацію зображення і механізм обробки зображень, який здатний зменшити ефекти туману і теплового туману.

Щоб показати, на що здатна новинка, в недавньому рекламному відеоролику Fujifilm показано, як фотокамера може приблизно прочитати портативний знак з відстані 2,2 км, в той час як на відео видно, як камера отримує чіткий знімок оглядового майданчика Токійської вежі з відстані 3 км.

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