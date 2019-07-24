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У Токіо показали олімпійські медалі зі старих телефонів

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Медалі виготовили з користованих гаджетів - фото 1
Медалі виготовили з користованих гаджетів

Ще у лютому організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть у 2020 році, розповіли про наміри зробити медалі для переможців з перероблених гаджетів.

Кампанію зі збору електронних пристроїв підтримало місцеве населення. Усього зібрали майже 79 тонн гаджетів. Це дозволило організаторам добути 32 кілограми золота, 3500 кілограмів срібла і 2200 кілограмів бронзи.

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Після досягнутої мети оргкомітет показав, як будуть виглядати медалі на літніх Олімпійських іграх у наступному році. Над їх дизайном працював Джунічі Каваніші. Він виграв конкурс, в якому брали участь понад 400 претендентів.

У Токіо показали олімпійські медалі зі старих телефонів - фото 343352

У Токіо показали олімпійські медалі зі старих телефонів - фото 343353

Діаметр медалей – 85 міліметрів. Для виготовлення золотих медалей пішло 6 грамів золота для покриття срібла, срібні медалі виготовлені з чистого срібла, а для бронзових використовували червоний латунний сплав (95% – мідь, 5% – цинк).

На медалях зображений символ Олімпіади – 5 сплетених кілець, офіційна назва Ігор і грецька богиня перемоги Ніка.

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Джерело: Everyeye
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