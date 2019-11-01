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Hyundai показав "убивцю" Honda Civic Type R
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Компанія Hyundai показала ще два концепти для тюнінг-шоу SEMA. Перший називається Bisimoto VelosterRaptor N і позиціонується як "вбивця Honda Civic Type R", другий – фантазія на тему ралійної модифікації кросовера Kona.
Bisimoto VelosterRaptor N Concept побудований у співпраці з творцем 1000-сильного Honda Civic Wagon – американським ательє Bisimoto Engineering. Основа проєкту – серійний Veloster N з пакетом Performance.
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"Убивця Type R" – так хот-хетч називають в Hyundai – отримав новий турбонагнітач, проміжний охолоджувач, комплект системи упорскування водно-метанолової суміші, високопотоковим впуском і випуском. Віддача двигуна, на якому також поліпшений інерційний наддув у періоди перекриття клапанів, становить 320 кінських сил замість 275-ти.
Під капотом Honda Civic Type R, з яким збирається змагатися Hyundai, "пітніє" дволітровий турбомотор потужністю 320 сил і 400 Нм моменту. Першу "сотню" хетчбек набирає за 5,7 секунди і досягає 272 кілометрів на годину.
Крім цього, на VelosterRaptor N Concept встановлені передні гальма Tarox, колеса Fifteen52, новий спойлер, занижена підвіска Eibach, полегшені крісла Momo та додатковий набір приладів.
Kona Ultimate Concept укомплектували доопрацьованою підвіскою King, 16-дюймовими ралійними колесами Motegi з 30-дюймовими покришками Mickey Thompson, додатковим світлом Baja Design, випускною системою Magnaflow, гальмами R1 Concepts і аудіосистемою Kicker. 177-сильний двигун 1.6 T-GDI отримав новий блок управління Race Chip.
Також на SEMA південнокорейський автовиробник покаже Veloster N Performance з повним набором компонентів для тюнінгу та позашляховий Veloster Grappler зі збільшеним кліренсом, зрізаними бамперами з захисними пластинами, кенгурятником, карбоновим капотом Seibon і додатковою світлотехнікою Baja Designs.
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