Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

В Японії равлик влаштував справжній колапс на залізниці

  • 35
Випадок затримав кілька десятків потягів - фото 1
Випадок затримав кілька десятків потягів

На острові Кюсю через равлика, який забрався на електрообладнання на залізниці, тимчасово припинилася подача струму та зупинилися десятки поїздів.

Для країни, яка вважається чи не еталонною в дотриманні графіків руху транспорту, такий зрив розкладу розцінюється як екстраординарний. Збій руху торкнувся двох гілок залізниці на півдні Японії.

І ще: Коли ти більше не перший: розчарований кіт підкорив Reddit (відео)

У результаті попадання черевоногого молюска в розмикач струму 12 тисяч пасажирів не змогли вчасно дістатися до місць призначення, адже 26 поїздів позбулися електропостачання.

Виявилося, равлику вдалося проповзти в крихітний отвір розмикача, де його й настала смерть.

Ми шукали пристрій, відповідальний за збій електроживлення. Думали, що це була технічна помилка. Але причиною виявився равлик. Ми виявили її останки всередині електротехнічного обладнання, – розповів представник залізничної компанії Kyushu Railway Co.

Співробітники компанії назвали прецедент рідкісним.

У нас часто виникають проблеми з оленями, які стикаються з поїздами. Але випадок з равликом – перший.

Також вони запевнили, що, протестували всі подібні пристрої в цьому районі залізничного пересування. Інших вторгнень равлики не спостерігається.

Читайте також: Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото

Джерело: deccanchronicle
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Доповни назву серіалу
  • 18 червня, 15:00
  • 1063
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 495
Варення з полуниці: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 696
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Японія