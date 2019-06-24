В Японії равлик влаштував справжній колапс на залізниці

На острові Кюсю через равлика, який забрався на електрообладнання на залізниці, тимчасово припинилася подача струму та зупинилися десятки поїздів.

Для країни, яка вважається чи не еталонною в дотриманні графіків руху транспорту, такий зрив розкладу розцінюється як екстраординарний. Збій руху торкнувся двох гілок залізниці на півдні Японії.

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У результаті попадання черевоногого молюска в розмикач струму 12 тисяч пасажирів не змогли вчасно дістатися до місць призначення, адже 26 поїздів позбулися електропостачання.

Виявилося, равлику вдалося проповзти в крихітний отвір розмикача, де його й настала смерть.

Ми шукали пристрій, відповідальний за збій електроживлення. Думали, що це була технічна помилка. Але причиною виявився равлик. Ми виявили її останки всередині електротехнічного обладнання, – розповів представник залізничної компанії Kyushu Railway Co.

Співробітники компанії назвали прецедент рідкісним.

У нас часто виникають проблеми з оленями, які стикаються з поїздами. Але випадок з равликом – перший.

Також вони запевнили, що, протестували всі подібні пристрої в цьому районі залізничного пересування. Інших вторгнень равлики не спостерігається.

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