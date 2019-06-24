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Коли ти більше не перший: розчарований кіт підкорив Reddit (відео)

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Засмучений кіт розсмішив мереж - фото 1
Засмучений кіт розсмішив мереж

У мережі не можуть втримати сміх від емоційного кота, який зрозумів, що тепер не він улюбленець у родині. Цей вираз мордочки - замість тисячі "няу".

На платформі Reddit користувач з ніком Schmoofz поділився кумедним відео з домашнім улюбленцем, яке викликало шквал емоцій. За короткий час допис зібрав понад 12 тисяч переглядів та більш як 170 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як новоспечений татусь тримає на руках дитину, а позаду за цим сумно спостерігає колись найулюбленіший член родини – кіт.

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"Коли ти розумієш, що ти вже не номер один", – відзначається в описі, і вираз мордочки пухнастика максимально чітко передає цю емоцію.

When you realise you’re no longer #1 from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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