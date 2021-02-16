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В Японії проведуть перепис населення, щоб виявити самотніх людей

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В Японії проведуть перепис населення - фото 1
В Японії проведуть перепис населення

Нещодавно призначений в Японії міністр у справах самотніх мешканців країни Тецусі Сакамото планує провести перепис населення. Так уряд дізнається точне число самотніх людей.

Протягом цього тижня в Японії створять спеціальний відділ, який підготує бюджет і програму своєї роботи. У ньому буде 10 людей. Пізніше на базі цього відділу створять міністерство.

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Воно займатиметься не тільки проблемами людей, що живуть без сім'ї, але і тих, хто самотній емоційно. Передбачається, що це допоможе знизити кількість самогубств. Воно виросло на тлі пандемії.

В Японії проведуть перепис населення, щоб виявити самотніх людей - фото 448070
На тлі пандемії коронавірусу зросла кількість самогубств в Японії / Фото Unsplash

У 2020 році число суїцидів у країні зросло уперше за 11 років. За попередніми даними, добровільно пішли з життя майже 21 тисяча мешканців Японії, при цьому зросла кількість жіночих самогубств. Японські експерти пов'язують це з тим, що відсутність роботи та підвищене навантаження по догляду за будинком і сім'єю під час локдауну збільшує рівень стресу у жінок сильніше, ніж у чоловіків.

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Джерело: FT
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