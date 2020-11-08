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В Японії продаватимуть поштові марки з українськими пейзажами

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В Японії продаватимуть поштові марки з українськими пейзажами - фото 1

В Японії починають продаж оригінальних марок "Україна – г.Хіно" в рамках японської урядової програми. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Проєкт здійснено завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією г.Хіно і Поштою Японії. Так, на японських марках зображені українські пейзажі.

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В Японії продаватимуть поштові марки з українськими пейзажами - фото 434117

Зокрема, на марках можна побачити відомі місця в Україні: Тунель кохання у Клевані, пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві, церква Святого Духа у Потеличі, Ластівчине гніздо в Криму і т.д.

"Завтра, 9 листопада пошта Токіо починає продаж оригінальних марок України – г.Хіно, присвячених співпраці нашої держави з зазначеним містом в рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор", – йдеться в повідомленні.

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Джерело: facebook
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