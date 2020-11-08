У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото

У Львові відкрили новий супермаркет "Сільпо" у стилі легендарної гри GTA: San Andreas. Незвичайний дизайн має відсилки не лише до гри, але й до серіалу "Пляжний Патруль".

У приміщенні на площі 925 квадратних метрів відвідувачі можуть знайти пірс розваг, американські гірки, венеціанські канали, дошки для серфінгу, балони з фарбою, пальми, пісок і океанські хвилі на стелі. Фрукти і овочі розмістили в "кіосках на колесах". У муралах дизайнери зашифрували натяки на відомі серіали і комп'ютерну гру з міста Ангелів.

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Супермаркет розташований за адресою вулиця Володимира Великого, 26а у Львові.

"Цей супермаркет про безмежну творчість і самовираження. Вуличні музиканти, творча свобода, пірс розваг з американськими гірками, рятувальники Малібу і пальми – все готово, всі чекають. Хто був, той засмаг, можливо, навіть черепашок зібрав", – пишуть представники мережі на офіційній сторінці у Facebook.

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