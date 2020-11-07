В очікуванні зими: як зараз виглядають українські Карпати

У мережі з'явилися чарівні фото з українських Карпат, де вже майже зійшов сніг. Гори манять любителів туризму.

На нових кадрах показали гори і простори Яремче, сніг вже майже зійшов і залишилася зелено-жовта трава, а на інших кадрах просто гори, на вершинах деяких ще залишився сніг, а внизу знову зелена трава.

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Деякі види закриває густий туман, а подекуди й осіння імла. В Карпати можна їхати цілий рік, але восени тут найпривабливіше. В першу чергу, відвідування гір в цю пору року дуже дешеве у порівнянні із зимовим або літнім відпочинком. По-друге, осінь в Карпатах може запропонувати купу цікавих розваг.

Пропонуємо вам помилуватися казковими видами наших Карпат!

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