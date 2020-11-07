В Японії продали ящик мандаринів за 9 тисяч доларів

На одному з японських ринків продали ящик мандаринів за просто неймовірну суму – мільйон єн (або майже 10 тисяч доларів). У чому їх унікальність?

Вся справа в особливому сорті фруктів, які прославилися своєю тонкою шкіркою і приємним пряним смаком.

І ще: Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії

Так, сорт називається "Соцума" і продавці переконують в тому, що мандарини буквально "тануть у роті". "Вони дозрівають під трьома сонцями – тим, що в небі, сонячним світлом, відбитим від моря і відбитим світлом від кам'яних стін терасових полів", – розповідає представник компанії Hinomaru Шин Асай.

Але найдивніше у всій цій історії те, що звичайна ціна цих мандаринів становить 8 тисяч єн (що дорівнює 77 доларам). А продати їх цього разу за таку рекордно велику суму вдалося завдяки тому, що це тільки початок їх сезону. Варто відзначити, що любитель незвичайного сорту мандаринів, який не пошкодував грошей, не захотів називати свого імені.

Це цікаво: Останній лист пастора з Титаніка виставили на торги: про що він