Останній лист пастора з Титаніка виставили на торги: про що він

Лист пастора баптистської церкви в Лондоні Джона Харпера, який загинув під час аварії Титаніка, виставлено на аукціон у Великій Британії. Лот оцінюється в 38-65 тисяч доларів.

Джон Харпер був на Титаніку разом зі своєю сестрою та 6-річною дочкою.

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Метою його подорожі був Чикаго, де пастор мав проповідувати. 14 квітня 1912 року, коли судно зіткнулося з айсбергом і почалася евакуація, він віддав свій рятувальний жилет попутникові. Його дочка і сестра встигли покинути судно. "Сучасні джерела стверджують, що Харпер проповідував Євангеліє до самого кінця, спочатку на борту тонучого корабля, а потім тим, хто був у крижаній воді, перш ніж сталося неминуче", – розповів аукціоніст Ендрю Олдрідж.

У листі, відправленому за кілька днів до трагедії, Харпер дякує дорогому брату Янгу за допомогу, надану ним перед від'їздом в США. Воно було відправлене з ірландського Куїнстауна (після 1922 року місто Ков), коли Титанік забрав там пасажирів.

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