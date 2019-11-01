У Нью-Йорку заборонили один з найпопулярніших делікатесів у світі

У Нью-Йорку під заборону потрапив один з найвідоміших делікатесів світу – "жирна печінка", або фуа-гра. Відповідний законопроєкт був прийнятий міською радою. Автор ініціативи, демократ Карліна Рівера, аргументувала свою ініціативу жорстоким поводженням з птахом.

Зоозахисники і раніше неодноразово виступали проти виробництва фуа-гри – її роблять з печінки гусей і качок, яких для збільшення цього органу насильно відгодовують кукурудзою. У мера Білла де Блазіо вже відзначили, що очільник міста підпише заборону на продаж і виготовлення фуа-гри в Нью-Йорку. В силу він повинен вступити у 2022 році – порушникам загрожуватимуть штрафи в розмірі 500-2000 доларів.

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Найбільший виробник фуа-гри в США – компанія Hudson Valley Foie Gras – наполягає на гуманності своїх методів поводження з птахами і тому спробує оскаржити заборону в суді.

Однією з перших подібних заборон на території США була введена в Чикаго, де фуа-гру заборонили продавати у 2006 році, але через два роки продажі знову дозволили. Але з 2012 року цей делікатес заборонений в штаті Каліфорнія.

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