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Lamborghini відновила купе Miura президента FIA

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Lamborghini провела повну реставрацію купе Miura SV - фото 1
Lamborghini провела повну реставрацію купе Miura SV / Motor

Відділення Lamborghini Polo Storico, що займається реставрацією класичних моделей італійської марки, представило на аукціоні Rétromobile Paris свою останню роботу. Це відновлене купе Miura SV, що належить президентові Міжнародної автомобільної федерації Жану Тодту.

Lamborghini Miura SV з номером шасі "3673" від знищеної в аварії Miura S 1968 року зібрана 11 листопада 1972-го.

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Використання старих номерів у той час часто практикувалося, в основному для захисту клієнтів від високих ввізних мит на новий автомобіль. При цьому за машиною також зберігався колишній реєстраційний номер і документи.

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У кінці 1972 року купе доставили першому власнику – жителю Південної Африки льотчику Артуру Мечін. Miura була пофарбована в відтінок червоного Rosso Corsa, який поєднувався з золотистими порогами. Згодом машина перейшла до Тодту.

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Lamborghini відновила купе Miura президента FIA - фото 306489
Lamborghini відновила купе Miura президента FIA - фото 306491

Реставраційні роботи зайняли 13 місяців. Фахівці Polo Storico цілком розібрали автомобіль, перевірили маркування деталей, а також переконалися в їх відповідності записам у сервісній документації.

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Lamborghini відновила купе Miura президента FIA - фото 306493

Ключі від відновленої Lamborghini Miura власнику передав особисто глава компанії Стефано Доменікалі.
Крім Miura SV, Polo Storico виставило на Rétromobile Paris 1966 Lamborghini 400 GT. Автомобіль зараз проходить повну реставрацію і належить канадському колекціонерові.

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Джерело: Motor
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