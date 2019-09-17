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В Японії почав виверження гігантський вулкан: видовищне відео

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Виверження вулкана в Японії - фото 1
Виверження вулкана в Японії

В Японії активізувався один з найбільших вулканів – Сакура-дзіма. З жерла гіганта вивергаються клуби попелу висотою до двох кілометрів і тече розпечена лава. У мережі відео природного явища.

Місцева влада просить не наближатися до небезпечного вулкана, але евакуацію поки не оголошують. Вулкан "попереджав" про свою активність вже на початку вересня – тоді з його жерла також вилітав попіл.

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Згідно з токійським Консультативним центром з вулканічного попелу, шлейф попелу розтягнувся на 4000 м над морем. Вулкан Сакура-дзіма розташований на півострові Осумі острова Кюсю в японській префектурі Кагосіма.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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