В Японії почав виверження гігантський вулкан: видовищне відео

В Японії активізувався один з найбільших вулканів – Сакура-дзіма. З жерла гіганта вивергаються клуби попелу висотою до двох кілометрів і тече розпечена лава. У мережі відео природного явища.

Місцева влада просить не наближатися до небезпечного вулкана, але евакуацію поки не оголошують. Вулкан "попереджав" про свою активність вже на початку вересня – тоді з його жерла також вилітав попіл.

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Згідно з токійським Консультативним центром з вулканічного попелу, шлейф попелу розтягнувся на 4000 м над морем. Вулкан Сакура-дзіма розташований на півострові Осумі острова Кюсю в японській префектурі Кагосіма.

One of Japan's most active volcanoes, Sakurajima, spews ash more than 3,500 feet into the sky in new eruption. https://t.co/g9Evk7mhEq pic.twitter.com/O2DVWrR7hw — ABC News (@ABC) September 16, 2019

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