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В Японії оголосили про закінчення епохи пейджерів
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Телекомунікаційна компанія Tokyo Telemessage оголосила, що припинить обслуговувати пейджери фізичних осіб у вересні 2019 року. Це останній оператор в країні, який надає таку послугу.
Tokyo Telemessage подякувала клієнтам за розуміння і заявила, що запропонує лінії зв'язку місцевій владі для попереджень при загрозі стихійного лиха.
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Причиною є спад клієнтської бази. У 1996 році пейджерами Tokyo Telemessage користувалися 1,2 мільйона чоловік. Загальна кількість контрактів в країні становило 10 мільйонів. З поширенням мобільних телефонів кількість користувачів пейджерів різко зменшилася. До грудня 2018 року в компанії залишилося всього 1,5 тисячі передплатників. До цього моменту нові пейджери не випускають вже 20 років.
Виробництво пейджерів почалося в 1950-1960 роках, вони набули популярності в 1980-х роках. Пристрій передавав комбінації букв і цифр, а також не передбачав зворотного зв'язку. Найчастіше користувачі слали номер телефону, на який просили зателефонувати. Також застосовували різні цифрові коди, які означали, наприклад, "спізнююся" або "на добраніч". Пейджерами досі користуються співробітники екстрених служб в деяких країнах.
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