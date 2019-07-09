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В Японії гроно винограду продали за 11 тисяч доларів

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Виноград римський рубін - фото 1
Виноград римський рубін / hyser

У японській префектурі Ісікава на аукціоні в Канадзава з молотка пішло гроно винограду. Купили ягоду за 11 тисяч доларів. Покупцем став власник приватної мережі традиційних японських готелів. А таку ціну за виноград сорту "римський рубін" призначили неспроста.

Цінується цей сорт винограду за яскравий особливий солодкий освіжаючий смак і насичений рубіново-червоний колір. У ягодах вражає і те, що досягати вони можуть розмірів м'ячика для гольфу. Очікується, що всього у цьому році в Японії буде продано близько 26 тисяч грон такого винограду.

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"Ми зробили ставку у 1,2 мільйона ієн, щоб відзначити дванадцяту річницю появи цього сорту винограду на місцевих аукціонах", – йдеться у джерелі.

В Японії гроно винограду продали за 11 тисяч доларів - фото 339655

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Джерело: kyodonews
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