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Американець відсвяткував "день народження" ями на дорозі і став популярним

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Американець відсвяткував "день народження" ями - фото 1
Американець відсвяткував "день народження" ями / Facebook

Франк Середо, житель Канзас-Сіті, США, втомився домагатися відповіді від влади з приводу великої дорожньої ями. Тому він вирішив привернути увагу іншим способом і відсвяткував її "день народження".

Коли ямі "виповнилося" 3 місяці, Франк організував вечірку на честь такого свята і навіть приготував спеціальний торт. Здається, яма була задоволена, навіть не дивлячись на те, що чоловік не захотів співати їй вітальну пісню.

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Фотографія стала популярною в соцмережах настільки, що вже через кілька днів влада полагодила дорогу.

"Ми повинні бути максимально винахідливими. Я лише хочу, щоб мене і моїх сусідів чули. Круто, що вони полагодили її, але, Боже мій, якщо вони будуть лагодити ями тільки після такого, то у нас вічно буде все поламано", – розповідає Френк в інтерв'ю.

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Джерело: cnn
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