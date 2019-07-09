Парк Юрського періоду: епічний забіг на іподромі став хітом (відео)

У мережі з'явилось відео з незвичайного забігу на одному з іподромів США, де замість коней змагалися тиранозаври. Так, вам зовсім не здалось, і це варто побачити!

Початок липня відзначився у Вашингтоні незвичайним забігом, де замість коней і собак учасниками стали люди у костюмах динозаврів. 25 працівників однієї з місцевих компанії вирішили провести тімбілдинг, переодяглися у тиранозаврів та влаштували перегони. Відео стало справжнім хітом в мережі, а користувачі зізнались, що це той "Парк Юрського періоду", на який ми заслужили, а також запропонували замінити змагання конячок та такі. За цим справді цікаво спостерігати!

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