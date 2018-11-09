Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У Китаї з'явився перший цифровий телеведучий

  • 64
Цифровий телеведучий - фото 1
Цифровий телеведучий / Twitter

Цифрового телеведучого з штучним інтелектом представили на п'ятій всесвітньої інтернет-конференції в Китаї.

Державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" представило громадськості свого нового англомовного ведучого новин. Його відмінність від інших дикторів практично непомітна, проте це не людина. Перед глядачами на екрані – зображення, повністю згенероване комп'ютерними технологіями.

І ще: У Китаї представили перший в світі гнучкий смартфон

Дебют ШІ-телеведучого відбувся на Всесвітній конференції по інтернету в Китаї 7 листопада. На наступний день він офіційно приступив до роботи.

"Розвиток медіаіндустрії вимагає безперервних інновацій та глибокої інтеграції передових технологій. Я буду невпинно працювати, щоб тримати вас в курсі новин, у міру того, як тексти будуть безперервно надходити в мою систему", – заявив віртуальний теледиктор, приступаючи до роботи.

Читайте також: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5897
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Китай