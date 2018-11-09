У Китаї з'явився перший цифровий телеведучий

Цифрового телеведучого з штучним інтелектом представили на п'ятій всесвітньої інтернет-конференції в Китаї.

Державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" представило громадськості свого нового англомовного ведучого новин. Його відмінність від інших дикторів практично непомітна, проте це не людина. Перед глядачами на екрані – зображення, повністю згенероване комп'ютерними технологіями.

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Дебют ШІ-телеведучого відбувся на Всесвітній конференції по інтернету в Китаї 7 листопада. На наступний день він офіційно приступив до роботи.

"Розвиток медіаіндустрії вимагає безперервних інновацій та глибокої інтеграції передових технологій. Я буду невпинно працювати, щоб тримати вас в курсі новин, у міру того, як тексти будуть безперервно надходити в мою систему", – заявив віртуальний теледиктор, приступаючи до роботи.

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ — China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2018

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