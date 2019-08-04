В яку пору року краще народжувати дітей

Згідно з новим дослідженням учених із Кардіффського університету, у дітей, які народилися в зимовий період, з більшою імовірністю з'являться психічні розлади.

Це пов'язано з одним із гормонів, який виділяє жіночий організм восени і взимку.

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За даними вчених, діти, які народилися взимку і восени, мають більше шансів на розвиток психічних розладів, ніж діти, які з'явилися на світ влітку або навесні. Це пов'язано зі стресовим гормоном кортизолом, рівень якого підвищується в жіночому організмі під час пологів у холодний період.

Учені поки не знають, із чим пов'язане підвищене виділення кортизолу у жінок, які народжують взимку або восени. Проте згідно з результатами нового дослідження, у дітей, які народилися в січні, ризик розвитку шизофренії на 13% вищий, а ймовірність розвитку біполярного афективного розладу, який також називають маніакальною депресією, більший на 17%.

Експерти моніторили концентрацію кортизолу в різні пори року в організмах 316 жінок, які взяли участь у дослідженні.

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