5 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати

Хропіння – доволі поширене порушення сну. І, якщо в деяких випадках, Джагдіп Біджвадіа, котрий займається проблемами сну, пояснює, що воно з'являється просто від незручного положення, то частіше хропіння – сигнал, що вказує на ті чи інші проблеми.

Перераховуємо 5 причин, через які може виникати хропіння. Поява такого симптому – привід для звернення до фахівця.

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Алкоголь перед сном

Любителі пропустити келих вина наприкінці робочого (або вихідного) дня можуть подумати, що не роблять нічого кримінального. Пропустимо дебати про шкоду або можливу користь алкоголю, зосередившись саме на хропінні. Алкоголь розслабляє м'язи дихальних шляхів, що і може призводити до сильного хропіння. Сильне хропіння часто заважає висипатися, а тому на ранок людина (а й ті, хто спить з нею в одному ліжку) відчуває себе розбитою і пригніченою.

Алкоголь може стати причиною появи хропіння

Порушене дихання

Порушення дихання – поширена причина, що викликає хропіння. Порушення можуть бути пов'язані з інфекцією, алергією або дефектами носової перегородки. З чимось впоратися легко, а для чогось може знадобитися не просто медикаментозне, а хірургічне втручання. Вирішити проблеми може допомогти вологе прибирання, усунення зі спальні важких штор і ворсистих килимів, де можуть ховатися пилові кліщі, що провокують алергію.

Сон на спині

Положення, якому ви віддаєте перевагу під час сну, теж має значення. Виявляється, любителі спати на спині хроплять значно частіше, ніж ті, хто спить на животі або на боці. Відбувається це через те, що язик просто западає, звужуючи дихальні шляхи. Достатньо лише попросити вашого "хропуна" повернутися або якось змінити положення тіла, щоб він перестав видавати уві сні ці жахливі звуки. Майже у 90% випадках це дійсно допомагає.

Сон на спині теж може спровокувати хропіння

Зайва вага

Люди, які страждають від надмірної ваги, хроплять частіше і сильніше, ніж ті, чия вага в нормі. Це відбувається через те, що їх м'язи шиї не перебувають в тонусі. Допомогти можуть спеціальні вправи для їх зміцнення, а також стандартні методики, що сприяють скиданню ваги.

Проблеми з щитоподібною залозою

Хропіння – ще один привід перевірити стан своєї щитоподібної залози. Часто воно виникає в тому випадку, якщо вона недостатньо активна. Нормалізація її роботи, прийом відповідних препаратів дивним чином здатні знизити рівень хропіння або позбавити від нього зовсім.

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