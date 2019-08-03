Експерти назвали продукти, які мають бути у раціоні кожної жінки

У раціоні жінки мають бути ці продукти

Спеціалісти в області харчування рекомендують жінкам включити у свій раціон перелік цих продуктів. Їх вживання поліпшить їм роботу організму та позитивно вплине на зовнішність.

Перелік найкорисніших для жінок продуктів був складений дослідниками після того, як вони проаналізували дані численних праць, які стосувалися впливу харчування на жіночий організм.

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Так, до списку потрапив шпинат – його вживання сприяє підтримці м'язової маси, що захищає від старіння, а також добре впливає на жіноче лібідо. Загалом зелені листові овочі – найкращі друзі жінок: їх споживання полегшує симптоми ПМС завдяки комплексу з магнію, кальцію, заліза, вітамінів В і Е.

Шпинат надзвичайно корисний для жінок

Також надзвичайно корисна морська жирна риба: завдяки її присутності в меню у жінок поліпшується якість шкіри, поява зморщок затримується, нігті і волосся стають міцнішими та набувають природного сяйва.

Не бачать нічого поганого експерти і в тому, щоб жінки час від часу тішили себе келихом хорошого червоного вина – це може послужити їм профілактикою депресивних станів.

Від бокалу червоного вина не слід відмовлятися

Для підтримки жіночого здоров'я незамінна чиста питна вода, нагадують фахівці. Достатнє споживання рідини забезпечує нормальне функціонування всіх систем організму, допомагає довше зберігати свіжий вигляд шкіри.

Фрукти, за словами фахівців, є джерелом клітковини – її вживання відіграє роль профілактики різних видів "жіночого" раку, наприклад, раку матки. З овочів експерти виділяють капусту, особливо броколі, яка приводить в норму гормональний фон і знижує ризик раку молочної залози. Дуже корисна і спаржа – вона допомагає від набряклості та запалень.

Овочі та фрукти теж мають бути у раціоні жінок

Крім того, в меню жінок обов'язково повинні бути харчові джерела білка – нежирне м'ясо, молочні і кисломолочні продукти, бобові. Вони захищають від метаболічних порушень і набору ваги.

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