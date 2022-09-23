В який час доби найкраще займатися фізичною культурою

Перед кожним, хто хоче досягти максимального ефекту від тренувань, рано чи пізно постає питання, коли краще тренуватися. Відповідь на нього залежить від великої кількості факторів.

Багато любителів спорту не уявляють свій день без ранкової пробіжки або хоча б декількох асан йоги на сході сонця. Але варто пам'ятати, що відразу після пробудження температура тіла людини трохи нижча за норму, тобто, кровотік уповільнений і для розігріву м'язів потрібно більше часу, ніж вдень. Не варто планувати на ранок силові тренування, а також ті, які пов'язані з ризиком отримати травму зв'язок (наприклад, футбол). І, звичайно, перед заняттям необхідно зробити розтяжку і розминку, пише theconversation.

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Для тих, хто не може рано вставати вранці і зайнятий вечорами, тренери пропонують свій фітнес-план. Спорт в обідній час дуже ефективний, оскільки в період з 10 до 14 дня в організмі підвищується адреналін і температура, м'язи готові до інтенсивної роботи. Також в першій половині доби (але не з самого ранку) рекомендують займатися бойовими мистецтвами: вони вимагають концентрації, яка особливо виражена з 12 до 14.

Оптимальний час для тренувань ввечері з 16 до 19 години. В цей час варто відвідувати тренажерний зал, займатися силовими дисциплінами. А от після 19, коли активність організму знову знижується і він готується до сну (температура поступово знижується), варто приділяти увагу розслаблюючим видам фітнесу, йозі, наприклад.

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