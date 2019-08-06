В яких умовах можна використовувати вентилятори

У спеку корисні будь-які засоби охолодження приміщень. Ті, хто з різних причин не можуть скористатися кондиціонерами, часто вдаються до допомоги вентиляторів. Але, згідно з новим дослідженням, використання вентиляторів у приміщеннях з сухим повітрям може становити загрозу для організму людини.

Як показують результати нового дослідження вчених з Університету Сіднея, використовувати вентилятори потрібно тільки в певних умовах. Так, фахівці провели експеримент над 12 піддослідними молодими чоловіками, які використовували вентилятори в приміщеннях з різною температурою і вологістю.

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Одна група повинна була провести дві години у кімнаті з температурою повітря 40 градусів Цельсія. При відносній вологості у 50%, відчувається температура у 55,5 градусів Цельсія. Для другої групи кімнату нагріли до 47 градусів, але при відносній вологості у 10%. По відчуттях там було всього 45,5 за Цельсієм.

До і після експерименту вчені вимірювали частоту серцебиття піддослідних, рівень потовиділення і температуру тіла, а також запитували, наскільки комфортно вони себе відчувають.

При використанні вентелятора повинні бути певні умови

Попри те, що в першій кімнаті температура відчувалася на 10 градусів вище, група, яка там була, повідомила, що в таких умовах з включеним вентилятором набагато комфортніше, ніж без нього. Частота серцебиття піддослідних також була значно нижчою, коли вентилятор працював.

У сухій кімнаті все навпаки: чоловіки відчували себе краще без вентилятора, оскільки пристрій тільки роздмухував гаряче повітря всередині приміщення.

Повідомляється, що організації на кшталт Агентства з охорони навколишнього середовища США не рекомендують використовувати вентилятори, коли температура в приміщенні вища за нормальну температуру людського тіла. Це може привести до того, що гаряче повітря буде ще більше нагрівати шкіру. Але, дослідники з Австралії довели, що в цьому випадку роль відіграють не показники реальної і температури, яка відчувається, а значення відносної вологості.

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