В УЄФА пообіцяли розводити українські та білоруські команди

Команди з України та Білорусі разом грати в матчах не будуть

На жаль, до єврокубків команди Білорусі таки допустили. Але в УЄФА вже повідомили, що їх відділятимуть від українських. Це відбуватиметься під час жеребкування.

Відповідно, наголошують в УЄФА, команди України та Білорусі разом грати не будуть. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті організації.

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Зауважимо, що на початку травня УЄФА відсторонили російські клуби. Вони не братимуть участь у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також Лізі Конференцій. Причиною цього є повномасштабне вторгнення країни-агресорки на територію України.

Що ж стосується Білорусі, то її ці заборони не стосуються. Тож команди країни, яка активно допомагає Росії воювати проти України, таки вийдуть на поля єврокубків.

Водночас Білорусь досі не може проводити домашні матчі на своїй території. В УЄФА підкреслили, що відповідна заборона пов'язана з відсутністю гарантій безпеки футбольних команд.

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