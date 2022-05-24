УЄФА показав новий дизайн м'яча фіналу Ліги чемпіонів з закликом до миру

В УЄФА офіційно представили м'яч фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Ліверпуль та мадридський Реал. На нього нанесено заклик до миру двома мовами.

Як видно з фото та відео у Twitter, головним елементом м'яча є зірки, виконані у ртутному кольорі. Цього року він особливий, оскільки на нього додано напис "Мир" українською мовою та "Peace" англійською.

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Такий заклик до врегулювання ситуації в Україні використовують у всіх єврокубкових матчах під егідою УЄФА після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого.

Офіційний м'яч фіналу ЛЧ-2022 не буде доступним для роздрібного продажу. Після гри його пустять з молотка, а виручені кошти направляють до УВКБ ООН та Агентства ООН на допомогу біженцям.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS​

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We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 — adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

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