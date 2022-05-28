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Абрамович продав ФК "Челсі": хто новий власник
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Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович раніше мав у своєму розпорядженні футбольний клуб "Челсі". Британський уряд підтвердив, що він продав ФК та угода складена таким чином, що Абрамович не отримає жодного зиску з продажу.
Абрамович уклав "остаточну угоду" про продаж футбольного клубу "Челсі". Передбачають, що 30 травня усі процеси передачі клубу повністю завершаться. Тоді зможе початися його оновлення.
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Британський уряд погодив продаж футбольного клубу "Челсі" за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів. За умовами цієї угоди, 2,5 мільярда перекажуть на благодійність, кошти пізніше скерують на допомогу жертвам війни в Україні.
Нові власники ФК "Челсі" – консорціум Clearlake Capital на чолі зі співвласником бейсбольного клубу LA Dodgers Тоддом Болі.
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