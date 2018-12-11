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У ще одній країні легалізують марихуану в медичних цілях

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Марихуана буде доступною для пацієнтів з хронічними захворюваннями - фото 1
Марихуана буде доступною для пацієнтів з хронічними захворюваннями / Medical News Today

Влада Нової Зеландії прийняла закон, який зробить лікувальну марихуану доступною для пацієнтів, які страждають від хронічних захворювань.

Законопроект також дозволить смертельно хворим громадянам негайно вживати канабіс, не наражаючись на судовий розгляд.

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Таке рішення Девід Кларк, міністр охорони здоров'я, пояснив тим, що марихуана дійсно допомагає полегшити страждання пацієнтів.

"Людям при смерті не потрібно турбуватися про арешт або ув'язненні в тюрму за те, що вони намагалися впоратися зі своїм болем", – сказав Кларк.

Решта пацієнтів, у яких є показання для вживання лікувальної марихуани, зможуть використовувати її протягом року.

Повідомляється також, що завдяки новому закону новозеландські компанії зможуть абсолютно легально виробляти лікувальні продукти з марихуани як для локального, так і для міжнародного ринку. Ці заходи передують запланованому загальнонаціональному референдуму, на якому розглянуть питання про легалізацію лікувальної марихуани.

"Коли справа стосується розумних законів про канабіс, ми на два кроки відстаємо від решти світу. Майбутній референдум – можливість зробити це правильно", – вважає Сандра Мюррей, менеджер кампанії #makeitlegal.

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Джерело: The Guardian
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