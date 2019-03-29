На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Укрзалізниці з'являться ремені безпеки
-
- 14
Укрзалізниця в 2019 році планує придбати три тисячі ременів безпеки для пасажирів верхніх полиць. Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter.
"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", – йдеться в повідомленні.
І ще: З Києва до Відня запустять потяги з душем: фото
Згідно з правилами користування залізничним транспортом, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для другої (верхньої) полиці за потреби.
Як повідомлялося, Укрзалізниця розділить поїзди на класи з різною ціною квитка. Така реформа допоможе компанії уникнути індексації цін на потяги "економ-класу". При цьому квитки в більш сучасні потяги, які менше часу перебувають в дорозі, будуть коштувати дорожче.
Читайте також: Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
17:00Слово дня: ЧВИРЯ
-
16:50Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом
-
16:20В Укрзалізниці з'являться ремені безпеки
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
15:51Чому чоловікам треба їсти більше свіжих фруктів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:32Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків
-
15:17У NASA показали рідкісне явище саморуйнування астероїда
-
14:55Ірина Шейк відвідала шалену вечірку в спокусливій міні-сукні
-
14:35Найсексуальніша гравець у покер похизувалась сідницями
-
14:14Названо найбільш відвідуваний музей у світі
-
13:55Хто така Біллі Айліш, яка б'є рекорди в Apple Music
-
13:43Екстремальне приземлення найбільшого вантажного літака показали на відео
-
13:27Зірка Гри престолів нецензурно облаяла своїх підписників: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:20Слуга народу 3 сезон – скільки серій: чи буде продовження серіалу
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
12:58В Instagram додадуть довгоочікувану функцію
-
12:44Чорнобиль: новий трейлер серіалу HBO
-
12:24MARUV показала зухвалий анонс концерту в Тель-Авіві
-
12:12Весна повертається: прогноз погоди на вихідні в Україні
-
11:55У мережі з'явилося зображення нового iPhone
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
11:27Boston Dynamics показала нову версію свого робота на колесах: відео
-
11:16Спокуслива модель Белла Хадід підкорила новою зйомкою
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою