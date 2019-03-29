В Укрзалізниці з'являться ремені безпеки

Укрзалізниця в 2019 році планує придбати три тисячі ременів безпеки для пасажирів верхніх полиць. Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter.

"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з правилами користування залізничним транспортом, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для другої (верхньої) полиці за потреби.

Ремені безпеки

Видаються на верхню полицю, не обладнану дугами.

Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда.

У 2019 плануємо придбати 3000 одиниць.

Капелюха можна не знімати pic.twitter.com/7z98CEK4CR — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 березня 2019 р.

Як повідомлялося, Укрзалізниця розділить поїзди на класи з різною ціною квитка. Така реформа допоможе компанії уникнути індексації цін на потяги "економ-класу". При цьому квитки в більш сучасні потяги, які менше часу перебувають в дорозі, будуть коштувати дорожче.

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