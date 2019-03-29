Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

В Укрзалізниці з'являться ремені безпеки

  • 14
Провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки - фото 1
Провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки / pizzatravel

Укрзалізниця в 2019 році планує придбати три тисячі ременів безпеки для пасажирів верхніх полиць. Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter.

"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", – йдеться в повідомленні.

І ще: З Києва до Відня запустять потяги з душем: фото

Згідно з правилами користування залізничним транспортом, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для другої (верхньої) полиці за потреби.

Як повідомлялося, Укрзалізниця розділить поїзди на класи з різною ціною квитка. Така реформа допоможе компанії уникнути індексації цін на потяги "економ-класу". При цьому квитки в більш сучасні потяги, які менше часу перебувають в дорозі, будуть коштувати дорожче.

Читайте також: Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
  • Вчора, 16:41
  • 577
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 494
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1161
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі