Українці створили прототип ідеального електромобіля для села

Компанія "Сармат-Авто" з України розробила електромобіль для тих, хто мешкає у селі. Машина розрахована на долання незначних відстаней. Водночас вона повинна покрити щоденні потреби у русі.

Їхнім творінням став електричний позашляховик. Він допомагатиме фермерам у роботі, передає Сегодня.

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Творці цього електромобіля висловили надію, що машини вдасться зробити доступними. Причому як на етапі виробництва, так і під час експлуатації. До слова, запас ходу в майбутнього автомобіля на електриці – 100 кілометрів.

А найбільше заворожує його "життєвий цикл". Таке авто розраховане на 25 років використання. Втім, назвати його бюджетним не вийде. Його базова комплектація обійдеться охочим у 18 тисяч доларів.

Електрокар потрібен фермерам, таке авто дуже зручно використовувати на полях, коли потрібно підвозити по бездоріжжю добрива, насіння, запчастини, – повідомив головний конструктор проєкту "Сармат-Авто" Олександр Пташник.

Електромобіль здатний долати відстань у 100 кілометрів: дивіться відео

Не слід забувати також, що це авто ще й турбується про довкілля. На ньому можна спокійно заїжджати до теплиці та не переживати про вихлопні гази, адже їх просто нема.

Правда, наразі відсутня інформація про те, коли машина надійде у виробництво. Залишається лише очікувати.

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