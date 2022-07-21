В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів обирають українську мову

Відомо, скільки клієнтів "Укрзалізниці" обирають основною мовою спілкування у чат-боті українську. Читайте далі та дізнайтеся, скільки пасажирів переходять на українську мову!

За останні три місяці 99% клієнтів "Укрзалізниці" обирають українську мовою спілкування у чат-боті. У січні цей показник був на рівні 55% пасажирів. Лише у половини українська була обрана за замовчуванням. Англійську обирали 2% клієнтів. Російською послугувалися 43%.

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Зараз чат-боти "Укрзалізниці" спілкуються з пасажирами українською або англійською. Російську версію сайту та порталу з продажу квитків "Укрзалізниця" видалила.

"Наступним кроком стане повна дерусифікація залізниці. Зокрема, компанія планує позбутися дублювання інформації російською мовою на квитках та позначок, які відповідно до міжнародних угод і документів наносилися російською мовою на рухомий склад", – йдеться у інформації.

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