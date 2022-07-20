У Києві з'явився модернізований електропоїзд: як він виглядає

Укрзалізниця презентувала оновлений електропоїзд, який почав курсувати київським кільцем. Модернізовану електричку повинні оцінити велосипеди.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, в оновленій електричці значно збільшено простору для пасажирів з велосипедами. Компанія пропонує нову філософію міського руху.

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Що нового в модернізованому електропотязі

подвоєно кількість велотримачів, а також змінено їхню конструкцію: тепер вони мають м‘які насадки на фіксаторах коліс, що убезпечують велосипеди від пошкодження під час транспортування;

встановлено верхні поручні для зручності пасажирів;

змінено конструкцію сходинок;

збережено всі переваги, притаманні минулим версіям інклюзивних електропоїздів.

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