В Укрзалізниці показали, як виглядає поїзд Київ – Відень зсередини

Днями Укрзалізниця повідомила про відновлення руху потяга Київ – Відень. Дивіться, як облаштовані вагони міжнародного поїзда.

Як відомо, курсуватиме щодня з Центрального залізничного вокзалу до столиці Австрії через Угорщину. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

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"Поїзд курсуватиме через Будапешт, і вже на наступний день до обіду пасажири зможуть випити знамениту віденську каву", – йдеться в повідомленні. Час відправлення поїзда з Києва – 14:07. Проходити через Будапешт він буде о 8:20. До Відня він прибуває о 11:21 наступного дня.

Крім цього, компанія опублікувала фото, як виглядає поїзд всередині:

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