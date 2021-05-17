Укрзалізниця запускає три нових потяги до моря

На літній період Укрзалізниця додає три поїзди на південному напрямку. Один поїзд курсуватиме за маршрутом Львів – Новоолексіївка, Бердянськ, а два інших возитимуть пасажирів з Сум і Чернігова до Одеси.

У сезон відпусток курсуватиме три додаткових потяги на південному напрямку: Львів – Новоолексіївка, Бердянськ, а також Суми – Одеса та Чернігів (Ніжин) – Одеса. Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

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Так, компанія відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86 / 186-185 / 85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ. Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде в Новоолексіївку об 11:35, в Бердянськ о 13:00 наступного дня. Відправлення в зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова на наступний день о 15:40.

Поїзд №213 / 214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, в зворотному напрямку – по парних числах з 16 червня.

Поїзд №204 / 203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, назад – по парних.

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