У Єгипті почали брати плату з туристів за в'їзні візи

Єгипет почав стягувати плату за візу з туристів, які прибувають в країну. Тепер мандрівникам доведеться викласти додаткових 25 доларів.

Як пише Egypt Independent, у Єгипті завершився період з оформлення безкоштовних віз для іноземних гостей. Торік Кабінет міністрів країни схвалив пропозицію про звільнення від сплати візових зборів під час пандемії туристів, які приїжджають на курорти Червоного моря.

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Пільговий період діяв з 1 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року. Працівники турфірм закликали уряд країни продовжити його до 1 листопада, однак збір відновили.

Для отримання візи мандрівникам необхідно представити закордонний паспорт, який буде діяти ще не менше пів року після візиту. Отримати візу можна онлайн, оформивши і сплативши її не пізніше як за сім днів до поїздки, або після прибуття в країну. Онлайн-віза може бути одноразовою (на 30 днів) або багаторазовою, що дозволяє їздити в Єгипет періодично протягом 180 днів.

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