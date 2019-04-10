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Укрзалізниця ввела обмеження на вагу багажу: що змінилося

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Укрзалізниця ввела обмеження на вагу багажу - фото 1
Укрзалізниця ввела обмеження на вагу багажу / germania

Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах. Відповідний указ "Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" вже набрати чинності.

У документі зазначено, що пасажири в усіх категоріях вагонів і поїздів при перевезенні багажу до 36 кг нічого не платитимуть, але за перевищення ваги до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу.

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Кожен пасажир також має право безкоштовно перевозити з собою такі речі ручної поклажі, що є понад встановленої норми:

  • портфель;
  • дамську сумку;
  • лижі та палиці до них;
  • сноуборд;
  • вудилища;
  • фотоапарат та відеокамеру.

Дозволяється перевозити дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі.

Безкоштовно можна перевозити до 36 кг багажу - фото 320351
Безкоштовно можна перевозити до 36 кг багажу

Також можна перевозити при собі в рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски (при проїзді дитини) і велосипеди в розібраному й упакованому вигляді (не більше одного).

У вагонах регіональних поїздів на місцях, спеціально обладнаних для розміщення велосипедів, їх перевезення здійснюється з обов'язковою оплатою як за 20 кг багажу, що оформляється квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом.

У поїздах категорій "Інтерсіті" і "Інтерсіті +" перевезення велосипедів забороняється при відсутності місць для їхнього розташування у вагоні.

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Джерело: ips.ligazakon
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