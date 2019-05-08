Пасажири обурилися станом нового поїзда Укрзалізниці

У соцмережах обговорюють стан нового поїзда Укрзалізниці, який запустили до початку курортного сезону з Волині до Одеси.

Так, користувачка Facebook Катерина Золотарьова каже, що це єдиний потяг, що курсує з Волинської області в Одесу, і на ньому возять дітей у табори і санаторії.

І ще: Укрзалізниця ввела обмеження на вагу багажу: що змінилося

Вона назвала цей поїзд "скотовозом", і десятки людей в коментарях підтвердили, що стан пасажирського складу далекий від ідеального.



"І ось в якому він стані. Ці фотографії робила моя мама позавчора. Каже, минулого разу (місяць тому) брала купе (цього разу не встигла), воно точно таке ж, тільки туалет трохи кращий", – пише вона і публікує відповідні фото поїзда.

Читайте також: Укрзалізниця запускає потяг Дніпро – Перемишль: вартість квитка