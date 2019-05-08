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Пасажири обурилися станом нового поїзда Укрзалізниці

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Цей поїзд назвали "скотовозом" - фото 1
Цей поїзд назвали "скотовозом" / facebook

У соцмережах обговорюють стан нового поїзда Укрзалізниці, який запустили до початку курортного сезону з Волині до Одеси.

Так, користувачка Facebook Катерина Золотарьова каже, що це єдиний потяг, що курсує з Волинської області в Одесу, і на ньому возять дітей у табори і санаторії.

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Вона назвала цей поїзд "скотовозом", і десятки людей в коментарях підтвердили, що стан пасажирського складу далекий від ідеального.

"І ось в якому він стані. Ці фотографії робила моя мама позавчора. Каже, минулого разу (місяць тому) брала купе (цього разу не встигла), воно точно таке ж, тільки туалет трохи кращий", – пише вона і публікує відповідні фото поїзда.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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