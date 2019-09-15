В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото

У мережі з'явилися знімки модернізованого плацкартного вагона українського потяга, на ремонт якого пішли 10 мільйонів гривень.

На офіційній сторінці Укрзалізниці в Facebook з'явилися фотографії, які продемонстрували, як виглядає відремонтований плацкартний вагон за 10 мільйонів гривень.

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Модерніщований плацкартний вагон

Розробники дійсно постаралися і вклали зусилля, що б подорож потягом була максимально зручною. Варто відзначити, що це старий пострадянський вагон, який зуміли переробити. Пасажири можуть користуватися мікрохвильовкою, холодильником і зручним умивальником, а також сучасною кавомашиною. У модернізованому плацкартному вагоні також є вже розетки з USB-роз'ємами. До кінця року компанія планує запустити ще два таких вагони.

Єдине, чого не продемонструвала компанія, так це те, як виглядають туалети. Сподіваємося, вони в кращому стані, ніж нам доводиться стикається в старих вагонах.

Однак користувачі мережі відзначають, що темпи ремонту вагонів Укрзалізницею зовсім не вражають. За рік вдалося відремонтувати всього 3 вагони, плануючи провести капітальний ремонт ще у 210 вагонах. Якщо з такими темпами продовжуватиметься модернізація інших вагонів, то всі потяги оновлять тільки через 70 років.

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